بيع نسخة طبق الأصل من سيارة «نايت رايدر» في مزاد هاسيلهوف

بيعت نسخة طبق الأصل من سيارة "كيت" الناطقة من سلسلة "نايت رايدر" وعشرات من القطع التذكارية بمزاد ديفيد هاسيلهوف أمس السبت بالتوقيت المحلي الأمريكي.واجتذبت السيارة حوالي 30 عطاءً في المزاد عبر الإنترنت وبيعت أخيرا مقابل 300 ألف دولار، وفقًا لموقع المزاد على الإنترنت، ولم يتم الكشف عن المشتري حتى الآن.وقال صاحب المزاد إن السيارة التي تعمل بكامل وظائفها، والتي كانت متوقفة في بريطانيا في انتظار مالكها الجديد، تخص هاسيلهوف نفسه لكنها لم تستخدم أمام الكاميرات أثناء إنتاج المسلسل.وكانت قطع من الملابس وقطع الكرتون التي تعود لهاسيلهوف من ملابسه في "بايواتش" من بين العناصر الأخرى التي عرضت بالمزاد، معظمها مقابل بضع مئات من الدولارات.وكان عرض تناول وجبة غداء مع الممثل والمغني مقابل 9000 دولار، أقل بكثير من السعر المتوقع البالغ 20 ألف دولار.وبلغت شهرة هاسيلهوف ذروتها في الثمانينيات والتسعينيات عندما لعب دور البطولة في البرامج التلفزيونية الناجحة. كمغني، واشتهر بشكل أساسي بأغنيته "البحث عن الحرية".وخلال السنوات الأخيرة، توقفت المسيرة الفنية الرجل البالغ من العمر 68 عامًا.وقام هاسيلهوف بالترويج لـ "مزاد هوف" عبر تويتر وأنستجرام بشكل شبه يومي منذ أسابيع.وقال في مقطع فيديو يوم السبت إنه سيقدم "الكثير من المال" للأعمال الخيرية.