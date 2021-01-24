198 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تايلاند

سجلت تايلاند اليوم الأحد 198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 13500.وذكرت قوة التصدي لكوفيد- 19 في إفادة صحفية أن من بين الحالات الجديدة سبع حالات واردة من الخارج.وتم تسجيل حالة وفاة واحدة مرتبطة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات في تايلاند منذ بدء تفشي كورونا في البلاد العام الماضي إلى 73.