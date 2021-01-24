غالبية الأتراك يريدون العودة للنظام البرلمانى

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ميتروبول لاستطلاعات الرأي في أنقرة في ديسمبر، أن أقل من 35 في المائة من تركيا يؤيد النظام الرئاسي التنفيذي، وفقا لما نقلت صحيفة بيرغون عن الاستطلاع.ووفقا للاستطلاع فإن ما مجموعه 34.5 في المائة يقول إن تركيا يجب أن تستمر في النظام الحالي، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2018، بينما قال 58 في المائة إن البلاد يجب أن تعود إلى النظام البرلماني.يذكر أن النظام الرئاسي التنفيذي في تركيا، الذي بدأ مع انتخابات يونيو 2018، قد تعرض لانتقادات لإلغاء منصب رئيس الوزراء أثناء نقل السلطات التنفيذية إلى الرئيس، الذي يحكم بضوابط وتوازنات محدودة فقط.ومع ذلك، يصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النظام بأنه يسهل إدارة أكثر سلاسة للحكومة ورفض دعوات المعارضة للعودة إلى النظام السابق.وقال ما مجموعه 22 في المائة من المشاركين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان إنهم يؤيدون النظام البرلماني، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 45 في المائة بين مؤيدي الشريك الأصغر لحزب العدالة والتنمية، حزب الحركة القومية اليميني المتطرف (MHP).