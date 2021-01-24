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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تجبر القادمين على البقاء بالحجر الصحى ١٠ أيام

الأحد 24/يناير/2021 - 07:05 ص
الحجر الصحى
الحجر الصحى
هدير سند
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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تستعد لإجبار القادمين من الدول التي يتزايد فيها خطر الإصابة بمرض "كوفيد -19" على البقاء في الحجر الصحي لمدة 10 أيام بعد وصولهم إلى بريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب خطط يناقشها وزراء بريطانيون سيتم اصطحاب القادمين من البرازيل وجنوب أفريقيا ودول مجاورة إلى الفنادق للحجر الصحي لدى وصولهم.

وأوضح التقرير أن جونسون كان يفضل بشكل أكبر انتهاج أسلوب يستهدف دخول بعض القادمين للحجر الصحي وليس جميع المسافرين، مضيفا أن قرار الحجر الصحي سيتخذ يوم الاثنين.

وسجلت بريطانيا أكثر من 3.5 مليون إصابة بكوفيد-19 في خامس أعلى معدل في العالم إضافة إلى نحو 96 ألف حالة وفاة.

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