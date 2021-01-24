موقع أمريكى: أردوغان يستغل الدين لتنفيذ مصالحه الشخصية

كشف موقع «مودرن دبلوماسي» الأمريكي النقاب عن تقرير أوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل الدين لتنفيذ مصالحه الشخصية وتمرير بعض الأمور تحقيقًا لمصالحه، حيث أيدت أعلى سلطة دينية في تركيا مبدأ«الربا» بشكل مشروط، وأصدرت فتوى أثارت الجدل حول مفاهيم التمويل الإسلامي، وكيف استطاع أردوغان استغلال الدين لمصالحه رغم محاولاته للظهور «قائد يدافع عن القضايا الإسلامية».وأصدرت الهيئة الدينية فتوى تنص على أن قروض المنازل القائمة على الفائدة معفاة من الحظر المفروض منذ 1400 عام على الفائدة كشكل من أشكال الربا، بشرط تمديدها من قبل بنك تركي حكومي لشراء عقارات في مشروع سكني حكومي.وقالت عالمة التمويل الإسلامي الإندونيسي فوزية رزقي يونيارتي: «من المرجح أن تحدث الفتوى نقاشًا ساخنًا لعدة أسابيع أو أشهر.. سنضطر إلى معرفة ما إذا كانت الفتوى ستؤدي حقًا إلى زيادة أسواق الرهن العقاري الإسلامي»، مشيرة إلى أن الفتوى ستقوي أولئك الذين يعارضون التمويل الإسلامي.يأتي هذا فيما كشف الموقع الأمريكى أن الفتوى تم اصدارها بعد قيام أردوغان بالضغط على البنوك التجارية لمواصلة منح قروض رخيصة لتعزيز صناعة البناء، وقبل أيام من من هز أردوغان الأسواق المالية من خلال العودة للمرة الأولى منذ شهرين إلى خطابه ضد أسعار الفائدة المرتفعة التي أكد فيه تسببها في إفلاس الشركات وتضخم الوقود.