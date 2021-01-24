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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 392 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 06:46 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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أبلغت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسط تراجع تدريجي في عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة في البلاد.

وقال المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم إن كوريا الجنوبية سجلت 392 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد19- خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 75 الفا و84 حالة،وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وسجلت كوريا الجنوبية 12 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1349 حالة.

كما تعافى 486 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى62 ألفا و530 شخصا.

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