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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون وبايدن يبحثان «ترسيخ التحالف» بين بلديهما

الأحد 24/يناير/2021 - 05:12 ص
جونسون وبايدن
جونسون وبايدن
وكالات
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تعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن، ترسيخ العلاقات بين بلديهما ومجابهة التغيّر المناخي، في أوّل محادثة بينهما منذ تولّي بايدن منصبه، وفق ما أفاد بيان صادر عن 10 داونينج ستريت.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال البيان إنّ جونسون هنّأ بايدن على تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، وأبدى الزعيمان خلال المحادثة الهاتفيّة "تطلّعهما لترسيخ التحالف الوثيق" بين بلديهما.

وتأتي هذه المحادثة بعد الاتّصال الذي أجراه بايدن مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وهو الأوّل له مع زعيم أجنبي.

وقال جونسون: "أمر رائع التحدّث إلى الرئيس جو بايدن هذا المساء"، وأرفقها بصورة له وهو يحمل الهاتف ضاحكًا.

وبدا أنّ الهدف من وراء هذه المحادثة بثّ الدفء في العلاقة الباردة بين الرجلين، خصوصًا أنّ بايدن كان وصف جونسون عام 2019 بأنّه "مستنسخ جسديًّا وعاطفيًّا" من دونالد ترامب.

كما كان بايدن قد انتقد سياسة جونسون المتعلّقة ببريكست، لكنّ بيان داونينج ستريت أشار إلى أنّ الزعيمين "ناقشا فوائد اتّفاق تجارة حرّة محتمل" بين البلدين.

وقال جونسون إنّه يعتزم حلّ الخلافات التجاريّة الحاليّة "في أسرع ما يمكن".

وقبل انتخابه، حذّر بايدن المتحدّر من أصول ايرلنديّة، من أنّه في حال أضرّ بريكست باتّفاق لعام 1998 والذي أنهى 30 عامًا من العنف في ايرلندا الشماليّة، فإنّه لن يُوافق على إبرام اتّفاق تجاري.

وأثنى جونسون على سرعة بايدن في قلب قراراتٍ سبق أن اتّخذها سلفه.

ورحّب رئيس الوزراء البريطاني أيضًا بقرار بايدن إعادة الولايات المتحدة إلى اتّفاق باريس للمناخ والعودة إلى منظّمة الصحّة العالميّة، مشيدًا بالتزامه الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

وقال البيان إنّ الزعيمين أعربا عن أملهما في الاجتماع قريبًا، وهما سيعملان معًا في قمّة الأمم المتحدة للمناخ المقرّر عقدها في اسكتلندا في نوفمبر.

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