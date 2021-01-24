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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الهولندية تعتقل أحد أباطرة المخدرات بناء على مذكرة اعتقال أسترالية

الأحد 24/يناير/2021 - 05:01 ص
الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
وكالات
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القت الشرطة الهولندية القبض على رجل 57 عاما يشتبه في اشتراكه منذ أمد طويل فى تجارة المخدرات العالمية وعالم الجريمة بناء على طلب وجهته الشرطة الأسترالية للشرطة الدولية "انتربول" ومذكرة اعتقال قامت بإصدارها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قالت الشرطة الأسترالية الاتحادية في بيان اليوم الأحد ان الرجل الكندى يمثل "اهمية كبيرة" بالنسبة لها وبالنسبة لوكالات تطبيق قانون مماثلة في دول أخرى.

وتقول الشرطة الأسترالية أنه متورط فى جماعة قامت باستيراد وتوزيع كميات كبيرة من المخدرات المحظورة وحولت الأرباح إلى الخارج.

وكان قد تم القاء القبض على 27 شخصا في عام 2013 لصلتهم بعمليات جلب المخدرات التي قامت بها الشبكة من هرويين وميثامفيتامن إلى أستراليا.

وأوضحت الشرطة الهولدية أنها ستعد طلب رسمي لتسلم الرحل من هولندا.

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