الشرطة الهولندية تعتقل أحد أباطرة المخدرات بناء على مذكرة اعتقال أسترالية

القت الشرطة الهولندية القبض على رجل 57 عاما يشتبه في اشتراكه منذ أمد طويل فى تجارة المخدرات العالمية وعالم الجريمة بناء على طلب وجهته الشرطة الأسترالية للشرطة الدولية "انتربول" ومذكرة اعتقال قامت بإصدارها.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قالت الشرطة الأسترالية الاتحادية في بيان اليوم الأحد ان الرجل الكندى يمثل "اهمية كبيرة" بالنسبة لها وبالنسبة لوكالات تطبيق قانون مماثلة في دول أخرى.وتقول الشرطة الأسترالية أنه متورط فى جماعة قامت باستيراد وتوزيع كميات كبيرة من المخدرات المحظورة وحولت الأرباح إلى الخارج.وكان قد تم القاء القبض على 27 شخصا في عام 2013 لصلتهم بعمليات جلب المخدرات التي قامت بها الشبكة من هرويين وميثامفيتامن إلى أستراليا.وأوضحت الشرطة الهولدية أنها ستعد طلب رسمي لتسلم الرحل من هولندا.