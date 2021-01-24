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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الألمانية تفكك مخبأ غير قانونى للعب القمار ببرلين

الأحد 24/يناير/2021 - 04:34 ص
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات
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تمكنت الشرطة الألمانية من تفكيك مخبأ غير قانوني للعب القمار في شقة ببرلين به ما يقرب من 20 شخصا، وفقا لما قاله ضباط اليوم الأحد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، تم إبلاغ الشرطة من خلال مكالمة طوارئ ليلة الجمعة، حيث لاحظ المتصل حركة "دخول وخروج" إلى الشقة في حي شتجليتز.

ووجدت الشرطة في الشقة المكونة من غرفتي نوم 22 شخصا في حوالي منتصف الليل (الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش الجمعة) لم يحافظوا على مسافة آمنة بين بعضهم البعض ولا يرتدون الكمامات لتغطية أفواههم وأنوفهم كما هو مطلوب بموجب اللوائح لمنع انتشار فيروس كورونا، حسبما قال ضباط الشرطة.

وفقًا للتقرير، تم إقامة الألعاب في غرفتين، مع عدد كبير من قطع النرد والبطاقات ورقائق القمار.

وكانت النوافذ مغطاة بورق الألمنيوم لمنع الناس من رؤية ما يجري بالداخل. ولم يكن صاحب الشقة موجودا.

وتم توجيه اتهامات لجميع الحاضرين بانتهاك قانون الحماية من العدوى.

بالإضافة إلى ذلك، أطلق الضباط 20 دعوى أولية للمقامرة غير القانونية وتم مصادرة ثمانية آلاف يورو (9740 دولارا) نقدا.

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