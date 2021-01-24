الصين تسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 23 يناير نزولا من 107 إصابات في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في بيان أن 65 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية. وتراجع عدد حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 92 بعد أن كانت 99 في اليوم السابق.ويبلغ الآن إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 88991 حالة بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.