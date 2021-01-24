أمريكا تحث الصين على الكف عن الضغط على تايوان

حثت وزارة الخارجية الأمريكية الصين على الكف عن الضغط على تايوان بعد أن قالت وزارة الدفاع التايوانية إن طائرات صينية انتهكت أجواءها.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان "نحث بكين على وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ضد تايوان والدخول في حوار هادف مع ممثلي تايوان المنتخبين ديمقراطيا".