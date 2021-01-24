من الزى الفرعونى إلى التكريم.. رحلة سلمى الشيمى المثيرة للجدل

دائمًا ما تحدث حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ ظهورها عبر السوشيال ميديا في جلسة التصوير بالزي الفرعون داخل منطقة سقارة، وحاليًا بسبب تكريم الموديل والبلوجر سلمى الشيمي، عقب نشر جلسة تصوير لها خلال تكريمها في فعالية "بي ستار"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".في مطلع شهر ديسمبر من عام 2020، طلت علينا سلمى الشيمي، عارضة الأزياء وهي ترتدي زيا فرعونيا في منطقة هرم سقارة المدرج ولكن بملابس مثيرة للجدل تم تداولها بشكل كبير على السوشيال ميديا.ومع انتشار صور عارضة الأزياء سلمى الشيمي أثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية قيامها بجلسة تصوير بهذا الشكل المثير وسط مطالب بالقبض عليها وعلى المصور ومحاسبة الموظفين في الآثار، وبالفعل تم هذا؛ إلا أنه أخلى سبيلها هي والمصور.سلمى الشيمي هي عارضة أزياء مصرية ولها الكثير من المتابعين عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" "وإنستجرام"، حيث يبلغ عدد متابعيها على "إنستجرام" أكثر من 6237 شخصا، و86275 متابعا على "فيسبوك".كما أنها تعمل موديل للملابس وتنشر صورها على أغلفة الماركات المختلفة للترويج للعلامات التجارية من خلال السوشيال ميديا، إلا أنها لم تكن مشهورة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.وجلسة التصوير المثيرة للجدل بالزي الفرعوني لم تكن الأولى لها، حيث سبقها الكثير من جلسات التصوير المثيرة التي نشرتها في الفترة الماضية، حيث ظهرت بفستان أسود قصير كما ارتدت شورتا قصيرا في إحدى جلسات التصوير، وتوصف نفسها بأنها أقوي موديل في مصر.بعد الانتهاء من التحقيقات وإثارتها الجدل بالزي الفرعوني، نشرت الشيمي صورًا جديدة لها بعنوان "الكوتشينة"، وطلت أيضًا بالمايوه الشرعي، وصور مع الحصان الأبيض وهي ترتدي فستانا أحمر اللون، وغيرها من جلسات التصوير، حتى تم تكريمها خلال فعالية فنية لاكتشاف مواهب الفتيات في مجال الإذاعة والتمثيل والغناء والموديلينج ما اعتبرته فرحة وتعويضا عما حدث لها خلال الفترة الماضية.وقالت "الشيمي" في تصريحات لـ"الدستور": "فرحانة بالتكريم جدًا، أخيرًا حاجة تفرح بعد الحاجات الكتير الوحشة اللي مريت بيها وفاتت".وردت على الانتقادات التي وجهت لها لهذا التكريم، قائلًة: "مش هرد على حد، لو رديت كنت رديت على اللي شتموا"، مشيرة إلى أنه سيتم تكريمها خلال الأيام المقبلة من مهرجان إيجي فاشون.ولفتت إلى أنها لم تستقر حتى الآن على أي عمل فني سواء في السينما أو التليفزيون خلال رمضان 2021، قائلًة: "مش عايزة أستجعل وأحرق نفسي".