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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: بريطانيا ستفرض حجرا على القادمين من الدول المعرضة لخطر كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 03:53 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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قالت صحيفة "ديلي ميل"، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيجبر المسافرين من الدول المعرضة لخطر كورونا على الخضوع للحجر الصحي في الفنادق لمدة عشرة أيام.

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار، الذي يتوقع اتخاذه يوم الإثنين، يشمل "البلدان عالية الخطورة" التي تشهد تزايدا لتفشي الفيروس.

وفي نفس السياق، أفادت صحيفة "تلجراف" بأن الحكومة وسعت قوانين الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا من خلال منح المجالس المحلية في إنجلترا سلطة إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر والأماكن العامة حتى 17 يوليو.

وسجلت بريطانيا نحو 96 ألف وفاة بكورونا وأكثر من 3.5 مليون إصابة بالعدوى، وهو خامس أعلى معدل في العالم.

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