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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سناتور أمريكى يحذر من محاكمة رؤساء سابقين آخرين إذا خضع ترامب للمحاكمة

الأحد 24/يناير/2021 - 02:55 ص
جون كورنين
جون كورنين
وكالات
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حذر السناتور الجمهوري الأمريكي جون كورنين من أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب قد تؤدي إلى محاكمة رؤساء ديمقراطيين سابقين إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على الكونجرس بعد عامين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال كورنين لزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر: "إذا كانت مساءلة ومحاكمة رؤساء سابقين فكرة جيدة، فماذا عن الرؤساء الديمقراطيين السابقين عندما يستعيد الجمهوريون الأغلبية في 2022؟".

وأضاف: "فكر في الأمر ودعنا نفعل ما في صالح البلاد".

وأصبح ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، أول رئيس أمريكي يخضع للمساءلة بالكونجرس مرتين بعد موافقة مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية، وبدعم من عشرة جمهوريين، على اتهامه بالتحريض على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن، في السادس من يناير الحالي.

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