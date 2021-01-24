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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تبحث إغلاق مطار بن غوريون لمدة 14 يوما لمنع انتشار طفرات كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 03:56 ص
مطار بن غوريون
مطار بن غوريون
وكالات
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحكومة ستنظر يوم الأحد في إمكانية إغلاق مطار بن غوريون الدولي لمدة أسبوعين، لمنع انتشار طفرات فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال المكتب: "عقد نتنياهو اجتماعات نهاية الأسبوع بشأن تشغيل مطار بن غوريون، وسيقدم يوم الأحد إلى الحكومة اقتراحا بوقف الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل لمدة أسبوعين، لمنع تفشي طفرات أخرى لفيروس كورونا".

وأشار إلى أن القيود، بما في ذلك الحظر على وصول ومغادرة رحلات الركاب الإسرائيلية والأجنبية، ستدخل حيز التنفيذ بموافقة الحكومة وستظل سارية لمدة 14 يوما.

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