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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شومر: ترامب سعى لإقالة وزير عدله لتغيير نتائج الانتخابات

الأحد 24/يناير/2021 - 04:04 ص
تشاك شومر
تشاك شومر
وكالات
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دعا زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، لفتح تحقيق حول تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن نية كانت لدى الرئيس السابق، دونالد ترامب، لإقالة القائم بأعمال وزير العدل.

وقال شومر: "من غير المعقول أن يشارك أحد قادة وزارة العدل في زمن ولاية ترامب في التواطؤ بهدف خرق إرادة الشعب، على المحقق العام لوزارة العدل فتح تحقيق في هذه المحاولة للقيام بأنشطة تخريبية".

وسبق أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، استنادا إلى مصادر غير محددة في الإدارة السابقة أن الجمهوري ترامب كان خلال آخر أسابيع عمله في منصب الرئيس يضع خطة لإقالة القائم بأعمال وزير العدل، جيفري روزين، واستبداله بشخصية أكثر ولاء له من أجل إلغاء نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا المتأرجحة.

وأوضحت الصحيفة أن أحد موظفي وزارة العدل، جيفري كلارك، وضع خطة مع ترامب لتنحية روزين وإجبار المشرعين في جورجيا على إلغاء نتائج الانتخابات، التي خسر فيها الرئيس السابق أمام منافسه الجمهوري، جو بايدن.

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