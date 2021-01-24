كولومبيا.. الإصابات بكورونا تتجاوز المليونين

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الكولومبية، أن عدد الإصابات المكتشفة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز المليونين.وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 15551 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم السبت 23 يناير، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 2002969.ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 50982.