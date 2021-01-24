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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرتغال تجرى انتخابات رئاسية رغم تصاعد الإصابات بكورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 02:49 ص
انتخابات البرتغال
انتخابات البرتغال
وكالات
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تجري السلطات البرتغالية انتخابات رئاسية اليوم الأحد، في ظل خشية الكثيرين من أن يؤدي الذهاب إلى مراكز الاقتراع إلى زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وأفادت وكالة "رويترز" بأنه "من المتوقع انخفاض الإقبال على الاقتراع إذ يلتزم أغلب المواطنين المنازل بسبب إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة انتشار جائحة كورونا".

وتشهد الدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، والتي كانت أفضل حالا من العديد من الدول خلال الموجة الأولى من الجائحة، أعلى معدل إصابات ووفيات بالفيروس في العالم خلال الأيام السبعة الأخيرة.

وسجلت البرتغال رقما قياسيا لإصابات ووفيات فيروس كورونا اليوم السبت بلغ 15333 حالة عدوى و274 وفاة.

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