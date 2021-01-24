كمامة لبنانية بتقنية «النانو» للتصدى لكورونا

أعلنت مؤسستا "EXPAND" و"NANOSTECH" اللبنانيتان عن عملهما على طرح كمامة طبية مزودة بجزيئات "النانو" القادرة على قتل فيروس كورونا.وقال مدير المؤسسة حسن دخل الله: "في ظل الانتشار المتمادي لفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات والوفيات، وغياب لقاح فعال قادر على كبح عجلته، قامت المؤسسة العاملة في مجال صناعة الكمامات الطبية وبالتعاون مع مؤسسة NANOSTECH، المتخصصة في مجال التعقيم ومكافحة العدوى والفيروسات والآفات الطبيعية بواسطة استخدام تقنيات النانو، والممثلة بالدكتور وسيم جابر، بتوقيع اتفاقية تقضي بالعمل لإنتاج كمامة طبية لبنانية الصنع، مزودة بجزيئات النانو، القادرة على قتل فيروس كورونا بشكل مباشر بمجرد وصوله إليها".وأوضح أن تقنية "النانو" هي "أداة تكنولوجية دقيقة وحديثة، وتستخدم لقتل كافة أنواع الفيروسات والبكتيريا، وتعد هذه الكمامة السلاح العالمي الأول القادر على الحد من انتشار فيروس كورونا.