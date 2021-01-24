ريال مدريد يحقق فوزًا كبيرًا على ديبورتيفو ألافيس 4-1 في الدورى الإسبانى

حقق فريق ريال مدريد، فوزا كبيرا على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 4-1، في المباراة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.سجل رباعية ريال مدريد، كريم بنزيما "هدفين" في الدقيقتين 41 و70، وكاسيميرو في الدقيقة 15، وإيدين هازارد في الدقيقة 45، فيما أحرز هدف ألافيس الوحيد لاعبه خوسيلو في الدقيقة 59.وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني لجدول الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.