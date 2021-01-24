فوز موناكو على مارسيليا 3-1 فى الدورى الفرنسى

حقق موناكو الفوز على ضيفه مارسيليا بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بملعب لويس الثاني في إطار الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.سجل ثلاثية موناكو كل من، جوييرمو ماريبان وأوريلين تشواميني وبيترو بيليري في الدقائق 48 و75 و90،بينما احرز اللاعب نيمانيا رادونجيش هدف مارسيليا الوحيد في الدقيقة 12.ورفع الفوز رصيد موناكو إلى 36 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف ليون صاحب المركز الثالث،بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 32 نقطة في المركز السادس.وفِي مباراة أخرى، أقيمت في نفس الجولة فاز نيس علي مضيفه لانس بهدف نظيف سجله اللاعب يوسف عطال في الدقيقة 49.وارتفع رصيد نيس إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر، وتجمد رصيد لانس عند 31 نقطة في المركز السابع.