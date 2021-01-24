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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 24-1-2021

الأحد 24/يناير/2021 - 05:36 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور"، في هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 24-1-2021، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

محليًا، استقر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم وبلغ متوسط سعر تداوله في أسواق المال المحلية 4.23 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفقًا للتداولات الصباحية في عدد من البنوك العاملة اليوم الأحد.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد


البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

بنك مصر


كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية


ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري


ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك عوده


وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي


وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي


وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس


وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات إلى 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.

ويأتي الدرهم الإماراتي من خلال فئتين الأولى معدنية فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والثانية الورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.



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