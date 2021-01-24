سعر الريال السعودى اليوم الأحد 24-1-2021
الأحد 24/يناير/2021 - 07:55 ص
منة سالمطباعة
يقدم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 24-1-2021، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.
محليًا، استقر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم وبلغ متوسط سعر تداوله في أسواق المال المحلية 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفقًا للتداولات الصباحية في عدد من البنوك العاملة اليوم الأحد.
سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
حققت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر اليوم عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
يتيح بنك البركة الإسلامي سعر الريال مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.
بنك مصر إيران للتنمية
بلغت مستويات أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر إيران للتنمية عند 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
جاء سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
محليًا، استقر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم وبلغ متوسط سعر تداوله في أسواق المال المحلية 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفقًا للتداولات الصباحية في عدد من البنوك العاملة اليوم الأحد.
سعر الريال السعودي اليوم الأحدالبنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر
حققت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر اليوم عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك البركة
يتيح بنك البركة الإسلامي سعر الريال مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.
البنك المصري الخليجيبلغ سعر الريال السعودي فى البنك المصري الخليجي، مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر إيران للتنمية
بلغت مستويات أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر إيران للتنمية عند 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
جاء سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك عودهسجلت مستويات أسعار الريال السعودي فى بنك عوده استقرارها أمام العملة المصرية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكانأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحدوجاء سعر الريال السعودي في المصرف المتحد مقابل الجنيه عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
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