سعر الريال السعودى اليوم الأحد 24-1-2021

سعر الريال السعودي اليوم الأحد

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يقدم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 24-1-2021، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.محليًا، استقر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم وبلغ متوسط سعر تداوله في أسواق المال المحلية 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفقًا للتداولات الصباحية في عدد من البنوك العاملة اليوم الأحد.سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.حققت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر اليوم عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.يتيح بنك البركة الإسلامي سعر الريال مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.بلغ سعر الريال السعودي فى البنك المصري الخليجي، مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بلغت مستويات أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر إيران للتنمية عند 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.جاء سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.سجلت مستويات أسعار الريال السعودي فى بنك عوده استقرارها أمام العملة المصرية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.وجاء سعر الريال السعودي في المصرف المتحد مقابل الجنيه عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.