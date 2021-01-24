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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد رمضان يطلق كليب «مصباح علاء الدين» (فيديو)

الأحد 24/يناير/2021 - 01:23 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
حسين الجندي
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قام الفنان محمد رمضان بطرح أحدث أغانيه بعنوان "مصباح علاء الدين" على حسابه الشخصي والرسمي على موقع التواصل الاجتماعي موقع "إنستجرام"، وذلك بمشاركة الطفل السوري محمد جنيد، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي في أول تعاون بينهما.

وحرص على مشاركة جمهوره بأحدث أعماله، حيث قام بنشرها عبر موقع "يوتيوب" بقناته الخاصة وهي الأغنية التي وزعها موسيقيا الموزع جلال حمداوي، وهندسة صوتية حجازي، وتقول كلماتها: "من صغري كنت شايف، وأنا بلمس النجوم، ولا عمري كنت خايف، كل ما أقع بقوم، وحلمت بالبطولة، جايلك يا صفوف يا أولى، وادي حلم الطفولة.. أهو تحقق في يوم".

الفنان محمد رمضان يقوم حاليا بتصوير مشاهده في مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته الفنانين: عبير صبري، ورياض الخولي، وصبري فواز، وتارا عماد، وعارفة عبدالرسول.

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