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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السودان: حل 131 جمعية ومنظمة خيرية متهمة بـ«تمويل الإرهاب»

الأحد 24/يناير/2021 - 02:33 ص
محمد الفكي سليمان
محمد الفكي سليمان
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أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة في السودان، حل 131 جمعية ومنظمة خيرية في ولاية جنوب دارفور (غرب السودان)، متهمة أياها بـ "تمويل الإرهاب".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سونا" عقدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، مؤتمرًا صحفيًا، خُصص لاستعراض نتائج عمل اللجان الفرعية التابعة للجنة التفكيك، في الولايات السودانية المختلفة.

واستهل عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة في السودان محمد الفكي سليمان، حديثه بتحية القوات المرابطة على الحدود الحدود الشرقية في ولاية القضارف، موضحا أن السودان استرد مناطق عزيزة في "الفشقة"، وهى أراض خصبة، نأمل أن تساعد في إصلاح الوضع الاقتصادي، خلال الموسم الزراعي القادم.

من جانبه، قال عضو اللجنة صلاح مناع، إنه اللجنة قررت حل 131 جمعية ومنظمة خيرية في جنوب دارفور، كونها واجهات لتمويل الإرهاب، مطالبا السلطات بتصنيفها على أنها منظمات إرهابية تمول أعمال إرهابية.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة للتعامل مع هذه المفات، لافتا إلى أن اللجنة قررت أن تؤول أصول هذه الجمعيات والمنظمات لصالح الحكومة السودانية.

وقال إن هذه الجمعيات تعمل لمصلحة أفراد النظام السابق، وهى واجهات لتلقي أموال من جهات خارجية وداخلية.

من جهته، أكد وجدي صالح عضو اللجنة، أن البلاد لن توضع على المسار الصحيح إلا بتفكيك بنية النظام البائد، لافتا إلى هجمة كبيرة جدا من الثورة المضادة على الحكومة، وأيضا هناك مطالب حقيقية من الثوار، تتعلق بالوضع الاقتصادي، وهى محل نظر.

وأعلن وجدي صالح استرداد عدة شركات وأراض وممتلكات في عدد من الولايات، حصل عليها قيادات في النظام السابق عبر التمكين الاقتصادي لـ "الحركة الإسلامية".

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