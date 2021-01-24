وزير الدفاع الأمريكى يبحث مع نظيره البريطانى التهديدات من روسيا وتنامى قوة الصين

بحث وزير الدفاع الأمريكي الجديد، لويد أوستين، مع نظيره البريطاني، بين ووليس، «التنامي المقلق لقوة الصين والتهديدات النابعة من روسيا».وذكر مدير المكتب الإعلامي للبنتاجون، جون كيربي، في بيان، أن أورتين وووليس أجريا مكالمة هاتفية حيث أكدا الأهمية الخاصة للعلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وأضاف كيربي: «بحث الوزيران الآراء بشأن حل القضايا الاستراتيجية التي تثير اهتمامًا متبادلًا بما في ذلك إجراءات الرد على جائحة "كوفيد-19"، والقلق من تنامي قوة الصين، والتهديدات النابعة من روسيا، والعمليات المستمرة في العراق وأفغانستان».كما أشار أوستين إلى أهمية أكبر زيادة قامت بها بريطانيا في مجال إنفاقها العسكري منذ 30 عامًا بالنسبة إلى الأمن الأمريكي البريطاني المشترك، وكذلك أمن حلف الناتو.وسبق أن وصف أوستين، خلال جلسة استماع بشأن ترشيحه في مجلس الشيوخ، روسيا بأنها «عدو محوري» للولايات المتحدة و«تهديد حقيقي» لبلاده لسنوات طويلة، كما شدد على أن الصين تمثل «خطرًا متزايدًا» والتصدي لها سيكون من أبرز اتجاهات أنشطة البنتاجون.