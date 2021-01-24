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منوعات

مونديال اليد: الدانمارك وإسبانيا والمجر أول المتأهلين للدور ربع النهائى

الأحد 24/يناير/2021 - 12:46 ص
مونديال اليد
مونديال اليد
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تأهل منتخبات الدانمارك والمجر وإسبانيا للدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة اليد رقم "27" بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية بالدور الرئيسي للبطولة التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.

ففي المجموعة الأولى، صعد منتخب المجر إلى الدور ربع النهائي لمونديال اليد "مصر 2021" بعد فوزه على نظيره البولندي بنتيجة 30-26 في المباراة التي جمعتهما بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تأهل منتخب إسبانيا للدور ربع النهائي للبطولة بعد اكتساحه لنظيره منتخب أوروجواي بنتيجة 38-23.

وفي المجموعة ذاتها،فاز منتخب ألمانيا على نظيره البرازيلي بنتيجة 31-24.

بهذه النتائج، تصدر منتخب المجر المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، تلاه منتخب إسبانيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وتجمد رصيد بولندا عند 4 نقاط في المركز الثالث، وتساوى معه في النقاط منتخب ألمانيا في المركز الرابع، تلاه منتخب البرازيل في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة (من الدور التمهيدي)، ثم منتخب أوروجواي في المركز السادس والأخير بلا رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثانية، تأهل منتخب الدنمارك (حامل اللقب) للدور ربع النهائي للبطولة بعد فوزه على منتخب اليابان بنتيجة 34-27 في المباراة التي جمعتهما بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

كما أحيا المنتخب الأرجنتيني آماله في التأهل للدور ربع النهائي للبطولة بعد تحقيقه فوزا مهما على نظيره الكرواتي بنتيجة 23-19.

وفي المجموعة ذاتها، فاز منتخب قطر على منتخب البحرين بنتيجة 28-23 بعد مباراة مثيرة وحماسية بين المنتخبين العربيين، تقدم فيها منتخب البحرين في الشوط الأول بنتيجة 14-13، غير أن منتخب قطر تمكن في الشوط الثاني من حسم المباراة لصالحه.

وبهذه النتائج، تصدر منتخب الدانمارك المجموعة الثانية بالدور الرئيسي للبطولة برصيد 8 نقاط، تلاه المنتخب الأرجنتيني برصيد 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني، وتجمد رصيد كرواتيا عند 5 نقاط في المركز الثالث، وحلت قطر في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، واليابان في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة، في حين احتلت البحرين المركز السادس والأخير بلا رصيد من النقاط.

"كأس الرئيس"

وفي "كأس الرئيس" للمنتخبات التي حلت في المركز الرابع في منافسات الدور التمهيدي وتتنافس على المراكز من 25 إلى 32 بالبطولة، فاز منتخب تونس على نظيره الكونغو الديموقراطية بنتيجة 38-22 في المباراة التي جمعتهما بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الرئيس للمجموعة الأولى بالبطولة.

تقدم منتخب "نسور قرطاج" في الشوط الأول بنتيجة 17-13 وواصل تفوقه في الشوط الثاني ليفوز بإجمالي نتيجة اللقاء 38-22، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، يليه منتخب الكونغو الديمقراطية برصيد نقطتين، ثم أنجولا في المركز الثالث برصيد نقطتين، في حين حل الرأس الأخضر رابعا بلا رصيد من النقاط.

وكان من المقرر أن يلتقي منتخبا أنجولا والرأس الأخضر "كاب فيردي" أيضا لكن المباراة احتسبت للفريق الأنجولي بعد انسحاب الأخير من باقي مبارياته في المونديال.

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