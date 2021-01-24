35 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 35 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستج،د وذلك بعد إجراء 968 فحصًا، وذلك بالإضافة إلى وفاة 3 مصابين.وقالت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الرسمية - إن 80 مصابًا تم شفاؤهم، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 15127.وأضاف البيان، أن إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة بلغ 16357، فيما بلغ إجمالي الوفيات 416.