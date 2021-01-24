رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

35 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى موريتانيا

الأحد 24/يناير/2021 - 12:04 ص
كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 35 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستج،د وذلك بعد إجراء 968 فحصًا، وذلك بالإضافة إلى وفاة 3 مصابين.

وقالت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الرسمية - إن 80 مصابًا تم شفاؤهم، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 15127.

وأضاف البيان، أن إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة بلغ 16357، فيما بلغ إجمالي الوفيات 416.

موضوعات متعلقة

زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تفاصيل حالته الصحية

الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الصحة: تطعيم لقاح كورونا لمن فوق سن 18 عاما.. والأطفال والحوامل لن يتلقوه

الفنان محمد فريد يكذب شائعة مرضه: «أنا بخير وزى الفل»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مونديال اليد: الدانمارك وإسبانيا والمجر أول المتأهلين للدور ربع النهائى

أول تعليق من اتحاد الكرة على الهجوم الموجه للتحكيم المصرى

ألمانيا تفوز على البرازيل 31-24 بالدور الرئيسى لكأس العالم لكرة اليد

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

سهير عبد الحميد تروي سيرة قصور مصر المهجورة

الثلاثاء.. الروائي عبده خال ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب»

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي

صدور عدد جديد من مجلة الكرمة الثقافية: 125 سنة سينما