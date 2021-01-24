ألمانيا تفوز على البرازيل 31-24 بالدور الرئيسى لكأس العالم لكرة اليد

فاز منتخب ألمانيا لكرة اليد على نظيره البرازيلي بنتيجة 31-24 في المباراة التي جمعتهما بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم "مصر 2021".تقدم المنتخب الألماني في الشوط الأول بنتيجة 16-12، ووسع الفارق في الشوط الثاني لينهي اللقاء لصالحه بواقع 31-24.وارتفع رصيد ألمانيا بهذا الفوز إلى 4 نقاط تحتل بها المركز الثالث بالمجموعة بفارق الأهداف عن بولندا صاحبة المركز الرابع، بينما تجمد رصيد البرازيل عند نقطة واحدة بالمركز الخامس، فيما تتصدر المجر المجموعة برصيد 8 نقاط وتأتي خلفها إسبانيا برصيد 7 نقاط، وتبقى الأوروجواي سادسة بلا رصيد من النقاط.