رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ألمانيا تفوز على البرازيل 31-24 بالدور الرئيسى لكأس العالم لكرة اليد

الأحد 24/يناير/2021 - 12:03 ص
منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
أ ش أ
طباعة
فاز منتخب ألمانيا لكرة اليد على نظيره البرازيلي بنتيجة 31-24 في المباراة التي جمعتهما بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم "مصر 2021".

تقدم المنتخب الألماني في الشوط الأول بنتيجة 16-12، ووسع الفارق في الشوط الثاني لينهي اللقاء لصالحه بواقع 31-24.

وارتفع رصيد ألمانيا بهذا الفوز إلى 4 نقاط تحتل بها المركز الثالث بالمجموعة بفارق الأهداف عن بولندا صاحبة المركز الرابع، بينما تجمد رصيد البرازيل عند نقطة واحدة بالمركز الخامس، فيما تتصدر المجر المجموعة برصيد 8 نقاط وتأتي خلفها إسبانيا برصيد 7 نقاط، وتبقى الأوروجواي سادسة بلا رصيد من النقاط.

موضوعات متعلقة

الصحة: 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 حالة وفاة

موعد امتحانات نصف العام 2021

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الصحة: تطعيم لقاح كورونا لمن فوق سن 18 عاما.. والأطفال والحوامل لن يتلقوه

الفنان محمد فريد يكذب شائعة مرضه: «أنا بخير وزى الفل»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مونديال اليد: الدانمارك وإسبانيا والمجر أول المتأهلين للدور ربع النهائى

أول تعليق من اتحاد الكرة على الهجوم الموجه للتحكيم المصرى

ألمانيا تفوز على البرازيل 31-24 بالدور الرئيسى لكأس العالم لكرة اليد

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

سهير عبد الحميد تروي سيرة قصور مصر المهجورة

الثلاثاء.. الروائي عبده خال ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب»

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي

صدور عدد جديد من مجلة الكرمة الثقافية: 125 سنة سينما