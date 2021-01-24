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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عقب تكريمها فى حفل فنى.. سلمى الشيمى تثير الجدل بصور جديدة

الأحد 24/يناير/2021 - 04:10 ص
سلمى الشيمى
سلمى الشيمى
هاجر رضا
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حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول تكريم الموديل والبلوجر سلمى الشيمي، عقب نشر جلسة تصوير لها خلال تكريمها في الحفل الفني "بي ستار"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وأعربت سلمى الشيمي، عن بالغ سعادته لهذا التكريم الذي حصلت عليه خلال الفعالية الفنية الهادفة لاكتشاف مواهب الفتيات في مجال الإذاعة والتمثيل والغناء والموديلينج.

وأضافت "الشيمي" في تصريحات لـ"الدستور": "فرحانة بالتكريم جدًا، أخيرًا حاجة تفرح بعد الحاجات الكتير الوحشة اللي مريت بيها وفاتت".

وردت على الانتقادات التي وجهت لها في هذا التكريم، قائلة:": "مش هرد على حد، لو رديت كنت رديت على اللي شتموا"، مشيرة إلى أنه سيتم تكريمها خلال الأيام المقبلة من مهرجان "إيجي فاشون".

وأوضحت أنها لم تستقر إلى الآن على أي عمل فني سواء في السينما أو التلفزيون خلال رمضان 2021، قائلًة: "مش عايزة استجعل وأحرق نفسي".
سلمى الشيمى
سلمى الشيمى
سلمى الشيمى
سلمى الشيمى
سلمى الشيمى
سلمى الشيمى
سلمى الشيمى
سلمى الشيمى
سلمى الشيمى
سلمى الشيمى

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