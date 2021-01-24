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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. مصر للطيران تسير 49 رحلة بمطار القاهرة

الأحد 24/يناير/2021 - 12:02 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأحد، ٤٩ رحلة جوية بمعدل ٣٤ رحلة دولية، و٩ رحلات داخلية، و٦ رحلات شحن جوى، تنقل أكثر من ٤٦٢٩ راكبا.

وتسير الشركة الرحلات الدولية إلى كل من بيروت، بغداد، جدة، ندجامينا، الرياض، تونس، كازابلانكا، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، الدمام، لندن، باريس، اسطنبول، امستردام، دبي، كوبنهاجن، روما، عمان، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، والرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم.

وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية، لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.

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