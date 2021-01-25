كيف أثرت برامج التعليم عن بُعد فى تغيير أنماط مذاكرة الطلاب؟

وزعت وزارة التربية والتعليم خطابًا رسميًا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن إتاحة الوزارة "منصة التعليم المصري"، وهي التي تتيح التعرف على كل المعلومات والأدوات اللازمة للعام الدراسي 2020-2021، والتي تخدم كل من الطالب والمعلم وولي الأمر من حيث المنصات الإلكترونية، وإتاحة جميع الكتب الإلكترونية والامتحانات الاسترشادية على بوابة التعليم الإلكتروني.تستعرض "الدستور" آراء أولياء الأمور حول كيفية تأثير تطبيقات وبرامج التعليم عن بعد التي طرحتها وزارة التربية والتعليم في تغيير أنماط مذاكرة الطلاب.وتقول آية هشام، والدة الطالبة هبة، إن منصات التعليم الإلكتروني ساهمت في توسيع مدارك الأطفال وتعريفهم بكيفية البحث عن الكتب ومصادر العلم، واستغلال الأجهزة الإلكترونية للبحث عن المعلومات.وتابعت والدة الطالبة هبة، أن التطبيقات الإلكترونية سهلت على الطلبة الفهم، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وحافظت على سلامة الطلاب.بينما قال محمد حسن، أحد أولياء الأمور، إن نظام تطوير التعليم ساهم في توسيع مدارك الأطفال، وتطويرهم ومعرفة الاستخدام الصحيح للتكنولوجيا، مشيرا إلى أن التطبيقات ساهمت في زيادة المعلومات لدى الأطفال وتثقيفهم.وأشار أحد أولياء الأمور، إلى أن التعليم في الماضي كان يقتصر على الكتب فقط، وليس هناك تقنيات حديثة للبحث والتنقيب عن العلم.وقال إبراهيم ماريا، ولي أمر، إن برامج التعليم عن بعد عملت على زيادة وعيهم بأهمية استخدام التكنولوجيا وسهولة توصيل المعلومات، موضحا أنه انتشرت الفترة الأخيرة العديد من التطبيقات التعليمية.