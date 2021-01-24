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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بورصة السلع.. تراجع جديد فى أسعار الدواجن والأسماك

الأحد 24/يناير/2021 - 06:13 ص
الدواجن والأسماك
الدواجن والأسماك
أميرة ممدوح
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رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بورصة أسعار أهم السلع الغذائية فى ضوء بيانات الشهر الحالى والشهر السابق والشهر المقابل للشهر الحالى من السنة السابقة، ونسب التغير الشهرية والسنوية لهذه الأسعار، والتى جاءت كما يلى:

انخفض متوسط سعر بيع كيلو دجاج المزارع لـ 25.35 جنيه فى شهر ديسمبر 2020، مقابل 25.37 جنيه فى شهر نوفمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%، بينما كان متوسط سعر البيع 25.42 جنيه فى شهر ديسمبر 2019 بنسبة انخفاض 0.3%.

كما انخفض متوسط سعر بيع كيلو الطماطم لـ 9.26 جنيه فى شهر ديسمبر 2020 مقابل 11.49 جنيه فى شهر نوفمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 19.4%، بينما كان متوسط سعر البيع 7.10 جنيه فى شهر ديسمبر 2019 بنسبة زيادة قدرها 30.4%.

وبلغ متوسط سعر بيع كيلو البطاطس 8.17 جنيه فى شهر ديسمبر 2020 مقابل 8.60 جنيه فى شهر نوفمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 5% بينما كان متوسط سعر البيع 10.36 جنيه فى شهر ديسمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 21.1%.

وسجل متوسط سعر بيع الفاصوليا الخضراء 9.64 جنيه فى شهر ديسمبر 2020 مقابل 11.65 جنيه فى شهر نوفمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.3%، بينما كان متوسط سعر البيع 11.24 جنيه فى شهر ديسمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 14.2%.

وهبط سعر بيع كيلو السمك البلطى لـ 30.58 جنيه فى شهر ديسمبر 2020 مقابل 31.04 جنيه فى شهر نوفمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 1.5%، بينما كان متوسط سعر البيع 32.24 جنيه فى شهر ديسمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.1%.

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