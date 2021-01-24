ضبط مسئولين محليين بقنا لترخيصهما التعدى على أملاك الدولة

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم السبت، أن مباحث الأموال العامة ألقت القبض على مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمالي المحافظة، وفني التنظيم بقرية فاو قبلي، لإصدارهما تراخيص بناء لأحد المواطنين متعدٍ على أملاك الري بترعة الكلابية بالصبريات قرية فاو قبلي بالمخالفة للقانون.وأضاف محافظ قنا، في بيان صحفي لمكتب إعلام المحافظة، أنه تم إلغاء ترخيص البناء الصادر للمواطن المذكور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المبانى المخالفة.وأكد المحافظ على انه لا تهاون مع الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى أنه يتم التصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة، حفاظًا على أملاك الدولة والمال العام.