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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد تحذير الطب البيطرى من أنواع سامة.. هل تأثر سوق السمك؟

السبت 23/يناير/2021 - 11:40 م
سوق السمك
سوق السمك
آية سالم
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حذر الطب البيطري خلال الأيام الماضية من وجود بعض أنواع الأسماك السامة في الأسواق المصرية والتي يؤدي سمومها للوفاة، وطالبت المواطنين بتوخي الحظر عند الشراء خاصة وأن لا يشترط أن يكون اللحم فاسد بل إن تلك الأنواع سامة نتيجة تناولها أعشاب وطحالب سامة.

ورصدت "الدستور" تأثر سوق الأسماك بتداول الأخبار عن وجود أسماك سامة في السوق المصري، والتي جاءت على النحو التالي.

وقالت أم إبراهيم إحدى بائعات الأسماك بسوق منطقة إمبابة، إن حركة البيع والشراء لم تتأثر بأخبار وجود أسماك سامة في السوق، لافتًا إلى أن الأسعار مستقرة خلال الفترة الحالية ولا يوجد أي تغيير داخل السوق.

ومن جانبه علق مجاهد محمد أحد البائعين إن حركة سوق السمك مستقرة لم تتأثر على الاطلاق بتلك الأخبار خاصة وأن الأسماك التي تم التحذير منها غير متداولة بشكل كبير في الأسواق والتي على رأسها سمكة الأرنب، النفخية، القراض وهي النواع السامة التي تم التحذير منها.

أضاف علي أحد البائعين إن حركة الإقبال على السمك خلال الفترة الماضية متوسطة خلال موسم أعياد الميلاد والتي يتوجه فيها للحوم الحمراء والدواجن أكثر من الأسماك، مؤكدًا على عدم تأثر السوق بأخبار الأسماك السامة.
سوق السمك
سوق السمك
سوق السمك
سوق السمك
سوق السمك
سوق السمك
سوق السمك
سوق السمك
سوق السمك
سوق السمك

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