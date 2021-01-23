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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

12198 حالة إصابة بكورونا فى القليوبية منذ بدء الجائحة

السبت 23/يناير/2021 - 11:34 م
محافظة القليوبية
محافظة القليوبية
كتب صلاح حسنى
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سجلت محافظة القليوبية، اليوم السبت، صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، وفقا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 12198 حالة.

فيما سجلت المحافظة 3 حالات وفاة فقط في كل مستشفيات العزل والفرز بالمحافظة، وعددها 13 مستشفى، ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 905 حالات وفاة.

ولايزال تحت العلاج من المرض على مستوى مستشفيات المحافظة 273 حالة، بينما تعافي اليوم 66 حالة بإجمالي 11020 حالة شفاء منذ بدء الجائحة، فيما تم حجز اليوم 112 حالة اشتباه منها 92 عزل منزلي، و20 بالمستشفيات بإجمالي 31945 حالة اشتباه منذ بدء الجائحة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 893 حالة إصابة، والعبور 187 حالة، والقناطر الخيرية 768 حالة، وبنها 3818 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1232 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1302 حالة، وشبين القناطر 840 حالة، وطوخ 1555 وقليوب 815 حالة، ومدينة قها 73 حالة، وكفر شكر 715 حالات إصابة".

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