برلماني: «الفيروز» يضاف لسلسلة الإنجازات التنموية بمصر

قال عبد الباسط الشرقاوي عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوفد، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد، يعد من أكبر المشروعات العملاقة والهامة ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط.وأضاف أن هذا المشروع العملاق يعد إنجازا جديدا يضاف لسلسلة الإنجازات التنموية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة.ولفت إلى أن حجم الإنجازات التنموية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة طالت جميع المجالات، بفضل توجيهات الرئيس السيسي وتحت قياداته من أجل التوسع في إنشاء المشروعات التي تخدم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المجتمع.وأوضح أن هذا المشروع يساهم بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، فالمشروع يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية، لافتا إلى أن الدولة نفذت العديد من المشروعات الكبيرة في مجالات الزراعة والاستصلاح الزراعى والاستزراع السمكي والكهرباء.وأكد أن حديث الرئيس عن تطوير القرى وضرورة مشاركة الجميع مع الدولة لتحقيق ذلك يتطلب مننا جميعا سرعة الاستجابة في المشاركة لكي يكون هناك ريف مصري يتمتع بكافة خدمات مشروعات البنية التحتية من مشاريع للصرف الصحي وشبكات المواصلات وطرق ممهدة ومحطات لمياه الشرب.وتابع أن حديث الرئيس عن المشروعات التي حققتها الدولة وتعمل أيضا على تحقيها يؤكد للجميع أننا أمام رئيس تعمد المصارحة والمكاشفة لشعبة عن الخطوات التي يتم اتخاذها لبناء الدولة الحديثة.