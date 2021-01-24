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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 24-1-2021

الأحد 24/يناير/2021 - 07:44 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
هبه محمد
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سعر الذهب اليوم الأحد 24-1-2021 في مصر، ترتفع عمليات البحث على محركات الانترنت " جوجل " من قبل المواطنين والمستثمرين والشباب المقبلين على الزواج، عنالآن.. سعر جرام الذهب عيار 21  في مصر، وذلك نظرًا إلى أن أسعار الذهب يوميًا تشهد حالة من التذبذب في الأسعار، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد، وفي نفس الوقت تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بخطة جديدة ومهمة لتعافي الاقتصاد، بعد أن شهدت البورصات العالمية خسائر هائلة بسبب الأزمات الاقتصادية الغير متوقعة.

وتسبب الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد، بإنهيار العملات الأجنبية ومنها ( اليورو - الدولار - الين الصيني )، وغير ذلك شهدت البورصات العالمية والبورصات الخليجية خسائر غير متوقعة، بعد أن تنبأ المستثمرين بنمو الحالة الاقتصادية وتعافي البورصات الأجنبية والخليجية من جديد.

ويعرض " الدستور " للمواطنين والمستثمرين والشباب المقبلين على الزواج، كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص، سعر الذهب اليوم الأحد 24-1-2021 في مصر، وتشمل أسعار الذهب كالتالي: ( سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 - وسعر جنيه الذهب اليوم الأحد 24-1-2021 ).

سعر الذهب اليوم الأح في مصر


1 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 ( 928 جنيهًا )

حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 اليوم في بداية التعاملات اليومية نحو 928 جنيهًا، ويعتبر جرام الذهب عيار 24 هو العيار الأكثر أهمية في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 

2 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ( 812 جنيهًا )

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اليوم في مصر في بداية التعاملات، ليبلغ سعره نحو 812 جنيهًا، ومن المعروف أن جرام الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشارًا وتداول في مصر بسبب سعره المناسب لجميع الفئات.

3 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ( 696 جنيهًا )

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، اليوم الأحد 696 جنيهًا في التعاملات الآن بسوق الذهب.

4 - سعر جنيه الذهب اليوم الأحد ( 6496 جنيهًا )

وبلغ سعر جنيه الذهب اليوم الأحد، نحو 6496 جنيهًا ويصل وزن الجنيه حوالي 8 جرامات.



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