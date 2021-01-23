برلماني: رجال الشرطة قدموا أرواحهم فداءً للوطن

قدم محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ وأمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، التهنئة لرجال الشرطة بعيدهم قائلًا إنهم قدموا تضحيات من أجل المواطن.وأضاف «حمزة» أنهم أرسلوا رسالة للعالم أجمع حينما تصدوا للجماعات الإرهابية أن مصر هي دولة الأمن والأمان وأن رجال الشرطة يدركون جيدا المخاطر الداخلية وقادرين على إبادتها.وأشار إلى أنه على مدار ثورتين عاد الأمن والأمان إلى الوطن وحاربت الشرطة المصرية أعمال البلطجة بالقانون.