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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضمن «حياه كريمة».. «محلية كوم أمبو» تتعرف على احتياجات الأهالى (صور)

السبت 23/يناير/2021 - 11:21 م
حياه كريمة
حياه كريمة
أسوان_إسراء توفيق
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أجري  المهندس يحيى إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، جولة تفقدية للتعرف على احتياجات المواطنين على الطبيعة بنجع شرق كاسل التابعة للوحدة المحلية لقرية العتمور قبلي، بحضور نور الهدى رئيس الوحدة المحلية للقرية.

جاء ذلك ضمن مبادرة حياه كريمة بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، وتشمل جميع الوحدات المحلية القروية وجميع توابعها ونجوعها لمركز كوم مبو «سلوا - الكاجوج - الكفور - المنشية - العتمور قبلي - حجازة - العباسية - اقليت - فارس».

الجدير بالذكر أن الحكومة خصصت ميزانية مالية جيدة لمبادرة «حياة كريمة» لغير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.
حياه كريمة
حياه كريمة
حياه كريمة
حياه كريمة
حياه كريمة
حياه كريمة

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