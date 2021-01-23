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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خريطة آبار مصر: 81% منها تحت سيطرة الأهالي.. ومحافظتان في الصدارة

السبت 23/يناير/2021 - 11:17 م
آبار مصر
آبار مصر
أميرة ممدوح
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تعد الآبار أحد مصادر المياه الأساسية التى بدأ الاتجاه نحو استغلالها بشكل موسع مع وقوف على مشارف أزمة مائية، لاسيما فيما يخص استغلالها فى استصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، إذ تقدر بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عدد الآبار بحوالى 48.890 ألف بئر على مستوى الجمهورية.

وتشير بيانات الإحصاء إلى استحواذ الأهالى على العدد الأكبر من الآبار بعدد 39.972 ألف بئر بنسبة 81.7%، مقابل 3089 بئر يتبع الحكومة و5829 بئر استثمارى، ويبلغ إجمالى المساحة المنزرعة بمياه الآبار 1.7 مليون فدان بمتوسط 14 متر مكعب مياه فدان فى اليوم.

ويتركز العدد الأكبر من الآبار بمحافظة البحيرة بـ9248 بئر، يليها الوادى الجديد 6969 بئرًا، قنا 5111، المنيا 4148، الجيزة 3826، شمال سيناء 3706، سوهاج 2789، بينما تتذيل القائمة البحر الأحمر بعدد 28 بئرًا والقاهرة 99 بئرًا، وبنى سويف 110 آبار.

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