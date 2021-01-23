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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب واقعة السيارة: الإخوان استغلوا الفيديو وأنا متواضع وميسور الحال

السبت 23/يناير/2021 - 11:14 م
أشرف أبو الفضل
أشرف أبو الفضل
علي عواد
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قال النائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب عن دائرة قوص وقفط ونقادة بمحافظة قنا، إن تعليق البعض على الفيديو المتداول له أثناء خروجه من مجلس النواب وفي استقباله السائق الخاص به وأحد أقرباؤه بأن الفيديو يظهر به غرور النائب وتعاليه هو مغاير للواقع، مشيرًا الي أن جماعة الإخوان وحلفائهم استغلوا الفيديو للهجوم عليه وعلى أعضاء مجلس النواب وإظهارهم بشكل غير لائق أمام المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومنصاتهم الإعلامية المعادية من الخارج.

وأضاف أبو الفضل لـ"الدستور"، أن قوى الشر اتخذت الفيديو كمادة للهجوم والتحريض علي أعضاء مجلس النوب وإثارة الرائ العام، قائلًا: " انا متواضع وأهل دائرتي أقرب ناس ليا علشان كده إنتخبوني"، مضيفًا أن حقيقة الفيديو تظهر خروجه من مجلس النواب متجها لسيارته وحرصه علي توثيق لحظة دخوله وخروجه من مجلس النواب كنوع من أنواع الفرحة ليُطلع عليه أهل دائرته مقدمًا لهم الشكر علي تأييده ودعمه خلال الإنتخابات ومشاركتهم فرحة النجاح.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعضو مجلس النواب عن دائرة قوص وقفط ونقادة بمحافظة قنا أثناء استقلاله سيارته وأحد المقربين منه يقوم بفتح باب السيارة له.
أشرف أبو الفضل
أشرف أبو الفضل

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