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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بمد حالة الطوارئ بدءاً من 24 يناير

السبت 23/يناير/2021 - 11:24 م
السيسى
السيسى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 19 لسنة2021 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 24 من يناير 2021، وذلك نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ.

كان مجلس النواب وافق على القرار.

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