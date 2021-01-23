مصر للطيران تسير 6 رحلات بين مطارى القاهرة وأسوان

استقبل مطار أسوان الدولي، اليوم السبت، 6 رحلات جوية داخلية عبر طائرات شركة مصر للطيران من وإلى مطار القاهرة الدولي، لنقل ما يقرب من 750 راكبا بمختلف الجنسيات لزيارة المعالم السياحية والأثرية والحضارية بالمحافظة.ومن جانبه، تواصل السلطات المختصة بمطار أسوان الدولي تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، بالإضافة إلى عمليات التعقيم والتطهير بصالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية الخاصة بالعاملين، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان في ظل الظروف الصحية الراهنة.وكان مطار أسوان الدولي حصل على شهادة الاعتماد الصحى من المجلس الأعلى للمطارات، ما يكفل توفير مناخ آمن للسفر ويبث رسالة طمأنينة بأن جميع المطارات المصرية تطبق الإجراءات الوقائية والمعايير الدولية الموصى بها من قبل المنظمات الدولية.