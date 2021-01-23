إصابة نائب رئيس الوحدة المحلية لـ«كوم أمبو» بكورونا

أصيب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو التابعة بمحافظة أسوان، أحمد تاج الدين عثمان، بفيروس كورونا المستجد.وكانت أعراض ظهرت على تاج الدين عثمان وأجرى التحاليل الطبية للتأكد من الإصابة، وعقب ظهور النتائج بإيجابية الإصابة بكورونا، تم عزله، ويتلقي حاليا العلاج اللازم، لحين تماثله الشفاء.وطبقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار كورونا، حيث تمت أعمال التطهير والتعقيم، وتم التشديد على جميع الموظفين والعاملين بضرورة ارتداء الكمامات الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي بينهم.