مصرع وإصابة 4 أشقاء في حادث انقلاب سيارة بمطروح

شهدت محافظة مطروح مصرع شخصين وإصابة 2 أخرين من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية مطروح أمام مدرسة الضبعة النووية.وقال محمد الطليمي مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن مستشفى الضبعة المركزي استقبل 4 أشقاء إثر انقلاب سيارة ملاكي أمام مدرسة الضبعة النووية.وأوضح أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين "خير الله عبدالرسول 8 سنوات، وفتحي عبد الرسول 42 سنة"، وإصابة شقيقيهما "هلال 12 سنة، وموسى 30 سنة" وجميعهم من رأس الحكمة.وأكد الطليمي أنه تم إجراء الفحوصات للمصابين ووضع الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفي الضبعة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.