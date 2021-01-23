صلاة الجنازة على ضحايا عقار المحلة بكنيسة الشهيدة دميانة

أقيمت اليوم السبت، بكنيسة الشهيدة دميانة في المحلة الكبري بالغربية صلوات تجنيز كلا من: "مارى وديع غطاس 45 سنة، وجوفانة وديع غطاس 8 سنوات، وإيزيس نصيف 80 عاما، ووائل جميل صليب 35 عاما، ونادية شنودة 55 عاما، وندا ماجد صليب 13عاما" الذين توفوا إثر انهيار منزل بمنطقة أبو راضى.وترأس الأنبا كارس أسقف عام المحلة الكبري للأقباط الأرثوذكس جنازة ضحايا انهيار منزل ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص، بالإضافة إلى مصابين آخرين تم نقلهم للمستشفي.وذكرت الكنيسة في بيانها إن صلاة الجنازة أقيمت بحضور عدد من الكهنة وأعداد كبيرة من أهالي المحلة والقرى المجاورة.كانت المحلة الكبرى شهدت انهيار عقار مكون من ٥ أدوار ما أدى إلى مصرع وإصابة ٨ أشخاص.