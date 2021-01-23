رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صلاة الجنازة على ضحايا عقار المحلة بكنيسة الشهيدة دميانة

السبت 23/يناير/2021 - 11:05 م
صلاة الجنازة
صلاة الجنازة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
أقيمت اليوم السبت، بكنيسة الشهيدة دميانة في المحلة الكبري بالغربية صلوات تجنيز كلا من: "مارى وديع غطاس 45 سنة، وجوفانة وديع غطاس 8 سنوات، وإيزيس نصيف 80 عاما، ووائل جميل صليب 35 عاما، ونادية شنودة 55 عاما، وندا ماجد صليب 13عاما" الذين توفوا إثر انهيار منزل بمنطقة أبو راضى.

وترأس الأنبا كارس أسقف عام المحلة الكبري للأقباط الأرثوذكس جنازة ضحايا انهيار منزل ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص، بالإضافة إلى مصابين آخرين تم نقلهم للمستشفي.

وذكرت الكنيسة في بيانها إن صلاة الجنازة أقيمت بحضور عدد من الكهنة وأعداد كبيرة من أهالي المحلة والقرى المجاورة.

كانت المحلة الكبرى شهدت انهيار عقار مكون من ٥ أدوار ما أدى إلى مصرع وإصابة ٨ أشخاص.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية «اغتصاب فتاة الفيرمونت»

الباز: مصر تعيش عصر التحديث بعد ثورة 30 يونيو

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الصحة: تطعيم لقاح كورونا لمن فوق سن 18 عاما.. والأطفال والحوامل لن يتلقوه

الفنان محمد فريد يكذب شائعة مرضه: «أنا بخير وزى الفل»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مونديال اليد: الدانمارك وإسبانيا والمجر أول المتأهلين للدور ربع النهائى

أول تعليق من اتحاد الكرة على الهجوم الموجه للتحكيم المصرى

ألمانيا تفوز على البرازيل 31-24 بالدور الرئيسى لكأس العالم لكرة اليد

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

سهير عبد الحميد تروي سيرة قصور مصر المهجورة

الثلاثاء.. الروائي عبده خال ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب»

رضوى سمير تكشف تفاصيل روايتها الأولى «نفس كاميليا»

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي