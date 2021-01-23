«براعيم زفتى» يحقيق نتائج متميزة فى بطولة الجمهورية للكاراتيه

نجح فريق براعم مركز شباب زفتي، بمحافظة الغربية، بقيادة المدير الفني محمد الخياط، وأكرم الخياط، المدرب العام، في تحقيق نتائج متميزة في بطولة الجمهورية للبراعم بقطاع الغربية، بحضور وفد كبير من الاتحاد الدولي، والاتحاد المصري للعبة.وتمكن براعم مركز شباب زفتي، بنين وبنات من خطف ثلاث ميداليات ذهبية، وسبع ميداليات فضية، وأربع برونزيات، في إنجاز كبير للفريق الذي شارك بعدد ١٩ لاعبًا ولاعبة في البطولة التي يُنظمها الاتحاد المصري للكاراتيه.من جانبهم وجه أولياء أمور لاعبي فريق كاراتيه مركز شباب زفتي، شكرهم لمجلس الإدارة غلى الدعم اللا محدود للفريق في ظل ضعف الأمكانيات بالمقارنة بالأندية المنافسة، مؤكدين أن مجلس الإدارة لا يتواني عن دعم الفريق بأكثر من إمكانياته.