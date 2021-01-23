البابا تواضروس يجتمع بسكرتارية المجمع المقدس

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، اجتماعًا مع سكرتارية المجمع المقدس والسكرتارية الفنية المعاونة، لمناقشة الإعداد لجلسة المجمع المقدس التي يجري الترتيب لعقدها في شهر مارس المقبل وأيضًا للتحضير للسيامات الأسقفية الجديدة وإعداد الميرون المقدس.كما سيتم الاحتفال باليوبيل الذهبي لنياحة القديس البابا كيرلس السادس وتذكار السنة الأولى لنياحة شيخ البرية الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.