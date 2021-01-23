كورونا ينتصر.. تخوف أصحاب محال الهدايا فى موسم «الفلانتين»

أسابيع قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين"، والذي يحل في الرابع عشر من شهر فبراير القادم، ويحتفل فيه العشاق بتقديم الهدايا لبعض، ويعتبر عيد الحب هو موسم لأصحاب محال الهدايا تنتعش فيه حركة البيع والشراء.اختفت هذا العام الأجواء الاحتفالية ومظاهرها من محال الهدايا، والتي كانت تكتسي بالأحمر بمجرد اقتراب تلك المناسبة، وتنتشر الورود ومختلف الهدايا بالشوارع، ورصدت "الدستور" استعدادات أصحاب المحال لاستقبال موسم عيد الحب في زمن كورونا.يقول رفعت، صاحب أحد محال الهدايا، إنه حتى الآن لم يشهد المحل أي استعداد خاص بقدوم عيد الحب، ولازالت المعروضات في نطاق الهدايا الطبيعة، بجانب بعض هدايا رأس السنة الموجودة منذ عيد الميلاد.وتابع "رفعت" أن هناك تخوفًا لدى أصحاب المحال من ضرب الموسم الحالي، مثل المواسم الماضية والتي تراكمت فيه البضائع ولم تشهد المحال حركة بيع وشراء.ومن جانبه، أوضح محمد جمال، مسئول عن أحد محال الهدايا، أنه كان من قبل بمجرد انتهاء موسم أعياد رأس السنة والكريسماس كانت تبدأ المحال على الفور في استقبال موسم عيد الحب، وهو ما لم يحدث هذا العام، وظلت المحال دون استعدادات خاصة في ظل تخوف أصحاب المحال من تراكم البضائع في هذا الموسم أيضا.وأضاف عصام عبدالله، صاحب أحد محال الهدايا، أن شعبة الهدايا ولعب الأطفال استعدت لاستقبال موسم عيد الحب باستيراد الهدايا، إلا أنه لازال هناك تخوف لدى أصحاب المحال، وهو ما تسبب في تأخر عرض الهدايا الخاصة بالمناسبة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تبدأ المحال في عرض البضائع بداية من الشهر القادم وسط الحذر من البائعين في الكميات المعروضة.